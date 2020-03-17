«Таких массовых встреч не будет»: Алсу просит поклонников соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса

Алсу в описании выразила благодарность имениннице за возможность встретиться со многими друзьями и коллегами. Также исполнительница отметила, что после вечеринки ее переполняют положительные эмоции. Однако она полагает, что в ближайшем будущем таких встреч уже не будет, как, впрочем, и не должно быть. Певица призвала своих поклонников придерживаться всех принятых мер предосторожности, беречь себя и близких., - добавила артистка.Компанию 36-летней Алсу за столиком на вечеринке младшей сестры Игоря Крутого, устроенной по случаю ее дня рождения, составили певица Жасмин и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Также на торжество были приглашены Лера Кудрявцева, Николай Басков и другие отечественные знаменитости.