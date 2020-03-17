Илона Броневицкая раскрыла подробности аварии с ее участием, в которой погибли дети





На трассе между Екатеринбургом и Чайковским автомобиль, в котором передвигалась Илона Броневицкая, столкнулся с другой машиной, что привело к смерти детей. Певица вспоминает, что все происходило ночью и она ничего не успела понять, поэтому не было страшно. Для себя звезда сделала вывод, что смерть в подобных ДТП наступает быстро, однако она не желает никому пережить такое. Также артистка посочувствовала матерям мальчиков, которые скончались в результате полученных травм.Вскоре после произошедшего Илона Броневицкая приняла решение креститься.