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Илона Броневицкая раскрыла подробности аварии с ее участием, в которой погибли дети

Илона Броневицкая поделилась воспоминаниями о страшной аварии, в которой погибли дети. Певица поделилась с публикой переживаниями в студии программы “Судьба человека”.

На трассе между Екатеринбургом и Чайковским автомобиль, в котором передвигалась Илона Броневицкая, столкнулся с другой машиной, что привело к смерти детей. Певица вспоминает, что все происходило ночью и она ничего не успела понять, поэтому не было страшно. Для себя звезда сделала вывод, что смерть в подобных ДТП наступает быстро, однако она не желает никому пережить такое. Также артистка посочувствовала матерям мальчиков, которые скончались в результате полученных травм.

Вскоре после произошедшего Илона Броневицкая приняла решение креститься.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:44

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