Ученые: Люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусом





В научном исследовании участвовало 2 тысячи пациентов из больниц в Ухане и Шэньчжене. Ученые проанализировали анамнез, течение болезни, а также индивидуальные характеристики идентификации антигенов каждого из участников. В результате тщательного мониторинга они выяснили, что наиболее распространенная группа среди инфицированных COVID-2019 – вторая, которая составила почти 40%. Около 35-ти % заражения было зафиксировано у людей с первым резус-фактором, и 25% - третьим и четвертым.Для проверки фактического результата мониторинга ученые изучили дополнительные 398 случаев, которые подтвердили научную гипотезу. Ввиду сложности системы AB0 с индивидуальными антигенными характеристиками эритроцитов, исследователям трудно объяснить связь между группой крови и предрасположенностью к COVID-2019. Однако новые открытия могут помочь разработать подходящую вакцину в ближайшем будущем.