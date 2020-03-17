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Эксперты дали рекомендации по защите от коронавируса на рабочем месте

Эксперты дали рекомендации тем, кто не имеет возможности в период пандемии работать удаленно. Эти советы помогут уменьшить риски заражения короновирусом на рабочем месте.

Как отмечают эксперты, первое и самое важное, на что следует обратить внимание – это гигиена и дезинфекция. Это значит, что на рабочем месте необходимо поддерживать чистоту, а также обрабатывать поверхности используемых предметов обеззараживающим средством. Не стоит пренебрегать дезинфекцией мышки, клавиатуры, монитора, смартфона, ручек и тому подобного.

Кроме того, специалисты рекомендуют установить в офисных помещениях закрывающиеся урны для утилизации сухих и влажных салфеток, медицинских масок и подобных медицинских изделий. Также важно в течение нескольких последующих недель воздержаться от поездок в отпуск и командировки.

В отношении личной гигиены правила поведения остаются без изменений. Необходимо пить больше воды, а также тщательно мыть руки с мылом. От употребления алкогольных напитков и курения лучше отказаться, так как эти вредные привычки крайне негативно сказываются на защитных свойствах организма и иммунитете в целом. При появлении ощущения слабости, ломоты в теле, першения в горле и тому подобных симптомов, лучше перестраховаться и не идти на работу, а остаться дома.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:00

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