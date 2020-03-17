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В Сети сравнили характеристики подержанной Hyundai i40 и новой Lada Vesta

Цена Lada Vesta на российском рынке составляет около 650 тысяч рублей, что соответствует б/у Hyundai i40. В Сети решили сравнить характеристики подержанного "корейца" и нового автомобиля от АвтоВАЗа.

Один из владельцев подержанного Hyundai i40 сообщил, что после преодоления 110 тысяч км транспортное средство не потребовало особого осмотра у специалистов автосервиса. Проверка нейтрализатора проводилась лишь 2 раза, а заводские показатели за это время не поменялись. Единственным нюансом оказалась замена оптики на более мощный аналог, поскольку наблюдалось слабое освещение. Хотя слабое ЛКП привело к появлению на машине царапин и сколов, коррозии на этих местах не возникло.

Главным минусом оказался дорожный просвет в 14 см, который подходит для слабого бездорожья. В то же время, Lada Vesta обладает большим клиренсом в 18 см и двумя моторами: 1,6-литровым агрегатом мощностью в 106 л. с. и 1,8-литровым мотором на 123 л.с. Из трансмиссий есть 5-ступенчатая "механика" и 4-диапазонная АКПП с вариатором. Владелец сообщил, что даже при возможности приобрести новую модель - он отдает предпочтение "корейцу".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:49

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