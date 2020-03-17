Сыгравшая Юлию Началову Марина Орлова рассказала о влиянии роли на ее жизнь
Актриса Марина Орлова, сыгравшая Юлию Началову в фильме, посвященном певице, высказалась о влиянии этой роли на ее жизнь. Артистка поняла, насколько хрупкой является жизнь человека.
После съемок фильма о жизни Юлии Началовой актриса поняла, насколько высока вероятность того, что внезапная болезнь приведет к смерти. Славу она начала считать “надуманной иллюзией” и увидела, что покойная певица была трудоголиком, поэтому запустила свое здоровье, что привело к трагическим последствиям. В квартире звезды Марина Орлова нашла карту желаний, в которой большую часть артистка уделила популярности и финансовому благополучию. Актриса считает, что у многих мысли о будущем сходятся, но главным все равно остается здоровье и внутренний баланс.
Марина Орлова также заметила, что Началова коллекционировала дизайнерские вещи, отметив, что сама любила подобное, но с недавних пор стала тратить деньги на впечатления. В своем микроблоге актриса сообщила поклонникам, что премьера фильма, посвященного певице, переносится в связи с пандемией коронавируса. Информацию об этом передает издание newinform.com.
После съемок фильма о жизни Юлии Началовой актриса поняла, насколько высока вероятность того, что внезапная болезнь приведет к смерти. Славу она начала считать “надуманной иллюзией” и увидела, что покойная певица была трудоголиком, поэтому запустила свое здоровье, что привело к трагическим последствиям. В квартире звезды Марина Орлова нашла карту желаний, в которой большую часть артистка уделила популярности и финансовому благополучию. Актриса считает, что у многих мысли о будущем сходятся, но главным все равно остается здоровье и внутренний баланс.
Марина Орлова также заметила, что Началова коллекционировала дизайнерские вещи, отметив, что сама любила подобное, но с недавних пор стала тратить деньги на впечатления. В своем микроблоге актриса сообщила поклонникам, что премьера фильма, посвященного певице, переносится в связи с пандемией коронавируса. Информацию об этом передает издание newinform.com.