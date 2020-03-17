ВОЗ: За 24 часа зафиксировано 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Всемирная Организация Здравоохранения опубликовала официальный статистический отчет COVID-2019 за 16 марта 2020 года. Согласно предоставленным данным, за 24 часа было зафиксировано почти 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Эпидемиологи отметили, что только 29 из 13 903 случаев были выявлены на территории Китая. На момент 17-го марта в стране, первой столкнувшейся с коронавирусом, наблюдается значительный спад количества инфицированных пациентов и рост показателя полного выздоровления. Кроме того, за последние сутки в КНР летальные исходы зарегистрированы не были, в то время как за ее пределами аналитики подсчитали 862 смертей из-за COVID-2019.
По словам эпидемиологов, в марте месяце эпицентр коронавируса переместился из города Уханя в Италию и Испанию. Для предотвращения пандемии государственные власти европейских стран предпринимают ограничительные меры предосторожности и в некоторых случаях вводят режим жесткого карантина.
Как известно, за весь период с декабря 2019 и до весны 2020 года пандемия COVID-2019 поразила население 151 государства и убила более 6-ти тысяч человек.
Эпидемиологи отметили, что только 29 из 13 903 случаев были выявлены на территории Китая. На момент 17-го марта в стране, первой столкнувшейся с коронавирусом, наблюдается значительный спад количества инфицированных пациентов и рост показателя полного выздоровления. Кроме того, за последние сутки в КНР летальные исходы зарегистрированы не были, в то время как за ее пределами аналитики подсчитали 862 смертей из-за COVID-2019.
По словам эпидемиологов, в марте месяце эпицентр коронавируса переместился из города Уханя в Италию и Испанию. Для предотвращения пандемии государственные власти европейских стран предпринимают ограничительные меры предосторожности и в некоторых случаях вводят режим жесткого карантина.
Как известно, за весь период с декабря 2019 и до весны 2020 года пандемия COVID-2019 поразила население 151 государства и убила более 6-ти тысяч человек.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:38