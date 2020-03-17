ВОЗ: За 24 часа зафиксировано 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом





Эпидемиологи отметили, что только 29 из 13 903 случаев были выявлены на территории Китая. На момент 17-го марта в стране, первой столкнувшейся с коронавирусом, наблюдается значительный спад количества инфицированных пациентов и рост показателя полного выздоровления. Кроме того, за последние сутки в КНР летальные исходы зарегистрированы не были, в то время как за ее пределами аналитики подсчитали 862 смертей из-за COVID-2019.По словам эпидемиологов, в марте месяце эпицентр коронавируса переместился из города Уханя в Италию и Испанию. Для предотвращения пандемии государственные власти европейских стран предпринимают ограничительные меры предосторожности и в некоторых случаях вводят режим жесткого карантина.Как известно, за весь период с декабря 2019 и до весны 2020 года пандемия COVID-2019 поразила население 151 государства и убила более 6-ти тысяч человек.