«Это же пижама!»: Поклонники раскритиковали образ Татьяны Брухуновой в Дубае

Отметившая недавно 31-летие звезда соцсети была замечена на отдыхе в свободных брюках-бананах с цветочным принтом и футболке. Образ Татьяны Брухуновой дополнили туфли-шлепанцы и голубая авоська. Вот только недоброжелатели сразу же заявили, что она примерила «домашние штаны». При этом на второй день избранница комика снова посетила один из самых престижных курортов в Дубае – остров Палм-Джумейра в пижаме, как высказались хейтеры. Многие фолловеры начали критиковать россиянку в комментариях, да и она сама молчать не стала и ответила на едкие замечания.Брухунова посоветовала юзерам не заходить на ее страницу, если они боятся испортить свой вкус., - отметила возлюбленная юмориста и призвала поклонников разобраться в отличиях между городской и домашней пижамой.