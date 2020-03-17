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Ксения Собчак не мешает Максиму Виторгану строить отношения с Нино Нинидзе: "Никогда не было кухонных драм"

Актер и бывший избранник эпатажной светской львицы Ксении Собчак Максим Виторган рассказал, что телеведущая не мешает ему строить новые отношения с коллегой в лице Нино Нинидзе. Не так давно влюбленные ездили в отпуск на Кипр, куда Собчак отпустила с отцом и сына Платона.
Ксения Собчак не мешает Максиму Виторгану строить отношения с Нино Нинидзе: "Никогда не было кухонных драм"

Ксения Собчак, как известно, замужем за Константином Богомоловым, а в браке с Максимом Виторганом у них родился сын Платон, мальчик живет с матерью. Тем не менее, светская львица всегда дает артисту возможность общаться с наследником, не устраивает каких-либо скандалов и не мешает Максиму Виторгану строить новые отношения. Не так давно у актера начался бурный роман с коллегой - Нино Нинидзе. Влюбленные много времени проводят вместе, публикуют совместные снимки и появляются на светских мероприятиях, держась за руки.

Максим Виторган в беседе с журналистами отметил, что Ксения Собчак без проблем отпустила Платона с отцом на Кипр, где он провел отпуск вместе с новой избранницей.
«Никогда не было кухонных драм. Всегда все друг с другом нормально общались. Надеюсь, так будет и впредь», - добавил актер.


Нино Нинидзе тоже прокомментировала роман с экс-супругом звезды "Дома-2". Она призналась, что познакомились влюбленные на дне рождения актрисы Аглаи Тарасовой, обменялись телефонами и стали общаться в мессенджерах. Для нее было шоком то, что об отношениях узнали журналисты. Сначала избранница Виторгана реагировала очень жестко на внимание со стороны СМИ, а теперь просто не обращает на это внимания.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37

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