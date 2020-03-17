Ксения Собчак не мешает Максиму Виторгану строить отношения с Нино Нинидзе: "Никогда не было кухонных драм"

«Никогда не было кухонных драм. Всегда все друг с другом нормально общались. Надеюсь, так будет и впредь», - добавил актер.





Ксения Собчак, как известно, замужем за Константином Богомоловым, а в браке с Максимом Виторганом у них родился сын Платон, мальчик живет с матерью. Тем не менее, светская львица всегда дает артисту возможность общаться с наследником, не устраивает каких-либо скандалов и не мешает Максиму Виторгану строить новые отношения. Не так давно у актера начался бурный роман с коллегой - Нино Нинидзе. Влюбленные много времени проводят вместе, публикуют совместные снимки и появляются на светских мероприятиях, держась за руки.Максим Виторган в беседе с журналистами отметил, что Ксения Собчак без проблем отпустила Платона с отцом на Кипр, где он провел отпуск вместе с новой избранницей.Нино Нинидзе тоже прокомментировала роман с экс-супругом звезды "Дома-2". Она призналась, что познакомились влюбленные на дне рождения актрисы Аглаи Тарасовой, обменялись телефонами и стали общаться в мессенджерах. Для нее было шоком то, что об отношениях узнали журналисты. Сначала избранница Виторгана реагировала очень жестко на внимание со стороны СМИ, а теперь просто не обращает на это внимания.