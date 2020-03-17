Путин выступил против “бардака и шоу” со стороны оппозиции в Федеральном собрании РФ
Путин выступил против “бардака и шоу” со стороны российской оппозиции в Федеральном собрании РФ. При этом президент не отрицает, что страна нуждается в данном движении.
Владимир Путин призвал оппозицию вести серьезную политическую деятельность, поскольку стране не нужны “бардак и шоу”. По мнению президента, в парламенте нужно вести дискуссии, но не драться, пиариться или вести личные разбирательства. Российский лидер напомнил происходящее в 1990-х, когда руководство не могло принять ни одного решения, которое можно было бы привести в исполнение. Подобными действиями власти загнали экономику в тупик, поэтому Путин призывает придерживаться правил.
Президент уверен, что оппозиция хорошо влияет на жизнь граждан России, в особенности на уровне больших городов, о чем передает “ПолитЭксперт”.
Владимир Путин призвал оппозицию вести серьезную политическую деятельность, поскольку стране не нужны “бардак и шоу”. По мнению президента, в парламенте нужно вести дискуссии, но не драться, пиариться или вести личные разбирательства. Российский лидер напомнил происходящее в 1990-х, когда руководство не могло принять ни одного решения, которое можно было бы привести в исполнение. Подобными действиями власти загнали экономику в тупик, поэтому Путин призывает придерживаться правил.
Президент уверен, что оппозиция хорошо влияет на жизнь граждан России, в особенности на уровне больших городов, о чем передает “ПолитЭксперт”.