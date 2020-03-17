АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
EUR 82.75 USD 74.13
Курс валют на 17.03.2020

«Погибал на «Фабрике звезд»: Броневицкая рассказала о травле Стаса Пьехи на проекте

Илона Броневицкая призналась, что ее сын подвергался травле на «Фабрике звезд». Стаса Пьеху много раз приглашали в проект, а потом просили его покинуть, и в то же время позиционировали как отрицательного персонажа.
«Погибал на «Фабрике звезд»: Броневицкая рассказала о травле Стаса Пьехи на проекте

Известная телеведущая Илона Броневицкая стала гостьей передачи «Судьба человека», рассказав в интервью Борису Корчевникову о некоторых эпизодах из своей жизни, а также о становлении карьеры сына. Как оказалось, участие Стаса Пьехи в музыкальном проекте «Фабрика звезд» не было простым и безоблачным. Родство со знаменитой Эдитой Пьехой не избавило молодого человека от ряда проблем: его то принимали в реалити-шоу, то сообщали об отклонении его кандидатуры.

В конечном итоге Стаса Пьеху все-таки взяли в проект, однако на этом трудности не закончились. По словам Броневицкой, начинающего певца позиционировали как отрицательного персонажа, и только благодаря сильному характеру артисту удалось изменить мнение публики о себе.

Телеведущая признается, что ее сын «погибал на «Фабрике звезд», но в какой-то момент все же сумел взять себя в руки и Игорь Крутой решил его оставить в шоу. После чего появился Виктор Дробыш, который помог молодому певцу раскрыть свой потенциал и реализоваться в музыкальной сфере.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Погибал на «Фабрике звезд»: Броневицкая рассказала о травле Стаса Пьехи на…
Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020…
Кирилл Кяро может не увидеться с близкими в Таллине из-за карантина в связи с…
Ученые: Условия на древнем Марсе подходили для появление…
Ксения Собчак не мешает Максиму Виторгану строить отношения с Нино Нинидзе: "Никогда не было кухонных…
Эксперты рассказали, какие женские причёски не нравятся…
Эпидемиолог Дарья Церковная призвала не оставлять детей с бабушками и…
В России вышел в продажу Lexus LX 570 Black…
«Болото с жабами»: Максим Фадеев негативно высказался о своем лейбле…
Излечившийся от коронавируса житель КНР Ван Юнь Бинь рассказал о способах защиты от…
«Пора уже, Наташа»: Поклонники оценили фото Рудовой с сыном…
Врач-дерматолог Алексей Едемский назвал наиболее безопасные краски для…
Компания Timex выпустила дешевые смарт-часы iConnect…
Участница "Дом-2" Ольга Рапунцель обсудила интимные отношения с невестой своего…
Пепел и кровь летучей мыши: Ученые рассказали о «предшественниках»…
Российские эксперты составили ТОП-3 самых опасных аксессуаров в…
Вдова Олега Табакова Марина Зудина предпочитает живое общение перепискам в…
Бюджетные Huawei P40 появились в продаже на рынке…
Побег из СССР закончился для Рудольфа Нуреева клеймом "предателя" и разлукой с…
«Теперь я спокоен»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поделились снимками с крещения младшей…
Американец создал первый портативный лазер мощностью 100…
Доктор Леда Чатзи: Беременным женщинам не стоит есть рыбу чаще трех раз в…
В РАН назвали дату запуска космического аппарата России на…
Сергей Жуков из-за вспышки коронавируса 2 недели продержал дома детей после отдыха в…
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, усиливающие чувство…
Спасатели напомнили, что делать в случае разбитого ртутного…
Лариса Гузеева в кокошнике удивила зрителей “Давай поженимся!” своим…
Подробности свадьбы звезды «Дом-2» Венцеслава…
Просмотреть все новости