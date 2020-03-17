«Погибал на «Фабрике звезд»: Броневицкая рассказала о травле Стаса Пьехи на проекте

Известная телеведущая Илона Броневицкая стала гостьей передачи «Судьба человека», рассказав в интервью Борису Корчевникову о некоторых эпизодах из своей жизни, а также о становлении карьеры сына. Как оказалось, участие Стаса Пьехи в музыкальном проекте «Фабрика звезд» не было простым и безоблачным. Родство со знаменитой Эдитой Пьехой не избавило молодого человека от ряда проблем: его то принимали в реалити-шоу, то сообщали об отклонении его кандидатуры.В конечном итоге Стаса Пьеху все-таки взяли в проект, однако на этом трудности не закончились. По словам Броневицкой, начинающего певца позиционировали как отрицательного персонажа, и только благодаря сильному характеру артисту удалось изменить мнение публики о себе.Телеведущая признается, что ее сын «погибал на «Фабрике звезд», но в какой-то момент все же сумел взять себя в руки и Игорь Крутой решил его оставить в шоу. После чего появился Виктор Дробыш, который помог молодому певцу раскрыть свой потенциал и реализоваться в музыкальной сфере.