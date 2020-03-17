Эксперты рассказали, что возят в багажниках своих авто мужчины и женщины





Российские специалисты провели социальное исследование среди 600 владельцев автомобилей, большинство из которых составляли мужчины. Как и предполагалось ранее, содержимое багажника и бардачка отличалось в зависимости от пола водителя. 400 представителей сильного пола сообщили, что их дорожный набор максимально функционален. В наличии чаще всего есть зарядка для электронных устройств, спички, нож, аптечка и огнетушитель.Кроме того, в багажном отделении можно найти вещи, связанные с увлечением того или иного человека, вроде рыболовных снастей. Мужчины не забывают прихватить с собой трос для буксировки автомобиля, бумажные карты местности и инструменты. Женщины предпочитают носить с собой предметы, которые необходимы и вне транспортного средства. Большинство из них везут с собой влажные салфетки, сменную обувь и несколько медикаментов. Огнетушитель и знак для обозначения аварийной остановки тоже есть у многих "автоледи".