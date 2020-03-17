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Врачи рассказали, как уберечь детей от заражения коронавирусом

Американские врачи рассказали, как уберечь детей от заражения коронавирусом. Так, одной из мер является полноценный сон.

Считается, что COVID-19 вызывает лёгкие симптомы у детей и в мире очень немного лиц младшего возраста, подхвативших этот недуг. Тем не менее специалисты настоятельно советуют быть осторожными, поскольку новый вид коронавируса ещё полностью не изучен. Первым делом родители должны привить своим чадам привычку тщательно мыть руки на протяжении 20 секунд, используя при этом мыло и воду. Необходимо следить за тем, чтобы дети не контактировали с болеющим человеком. Уборка дома также имеет большое значение – врачи рекомендуют каждый день чистить поверхности и игрушки.

Весьма важной мерой является своевременное обрезание ногтей. Целесообразно приучить ребёнка не касаться ими лица и научить кашлять и чихать в носовые платки. Есть смысл обсудить с чадом новости о коронавирусе, убедив его, что эксперты прикладывают усилия для борьбы с заболеванием. Необходимо сохранять спокойствие и не позволять просматривать информацию, кадры, внушающие страх.

Кроме того, следует отложить путешествия, особенно это касается заражённых районов. Ещё одной защитной мерой от болезни является полноценный сон, в котором нуждаются люди любого возраста. В качестве признаков, указывающих на недуг, выступают кашель, болевые ощущения в горле, заложенность носа и диарея.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:09

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