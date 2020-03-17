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Нейробиолог Дивья Чандер рассказала о сложностях в разработке вакцины от COVID-19

Нейробиолог из Стэнфордского университета Дивья Чандер в рамках лекции на саммите Singularity University сообщила о сложностях в разработке вакцины от коронавируса. Более десяти компаний в мире в данное время занимаются этим процессом.

Дивья Чандер поделилась, что некоторые исследователи работают с РНК вируса, и в скором времени смогут клинически испытать вакцину. По словам специалиста, есть несколько способов создания вакцины. Первым из них является введение в организм человека ослабленной версии вируса для произведения антител к нему. Такой тип находится на клинических исследованиях. Однако процесс создания усложняют мутации COVID-19, и ученым необходимо найти отрезок в геноме вируса, который не мутирует. В противном случае необходимо будет каждый год делать прививку.

Другим направлением исследований, по информации нейробиолога, является обезвреживание протеина, образующего коронаобразные «шипы» в вирусе. Именно с помощью этих элементов COVID-19 входит в тело человека. Исследователям нужно найти элемент, способный расщеплять протеин. В этом направлении также сделаны важные шаги. Однако на протеин, не являющийся стабильным, также влияют мутации.

Спикер конференции Дэниел Крофт заявил, что в ближайшие два месяца не стоит ожидать появления вакцины от COVID-19, поскольку даже в случае ускорения процесса разработки, обычно длившегося около года, все равно нужно будет провести испытания на животных и людях. «Поэтому стоит переждать это время, возможно по домам», - добавил Крофт.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:00

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