Кирилл Кяро может не увидеться с близкими в Таллине из-за карантина в связи с коронавирусом





Звезда многосерийного фильма «Нюхач» получил на мероприятии призы за участие в фильме «Эпидемия». Как заявил Кирилл Кяро в разговоре с журналистами, он бы не хотел, чтобы проект смотрели из-за того, что в мире сейчас наблюдается похожая ситуация с пандемией коронавируса. По словам знаменитости, картина повествует о внутренней эпидемии человека. Также артист переживает по поводу того, что не скоро сможет увидеть свою семью в Таллине, где объявили карантин. В этом городе у актера живут супруга с дочерью и родители.Кяро состоит в браке с Юлией Дузь, которая в декабре 2018 года подарила ему наследницу Миру. Родные артиста помогают звездной семье воспитывать девочку.