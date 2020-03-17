Кирилл Кяро может не увидеться с близкими в Таллине из-за карантина в связи с коронавирусом
Недавно Кирилл Кяро вернулся в столицу с острова Сахалин, где прошел фестиваль сериалов. Однако перед этим актер узнал, что может еще долго не увидеть своих близких, проживающих в Таллине, из-за карантина, который ввели в связи с коронавирусом.
Звезда многосерийного фильма «Нюхач» получил на мероприятии призы за участие в фильме «Эпидемия». Как заявил Кирилл Кяро в разговоре с журналистами, он бы не хотел, чтобы проект смотрели из-за того, что в мире сейчас наблюдается похожая ситуация с пандемией коронавируса. По словам знаменитости, картина повествует о внутренней эпидемии человека. Также артист переживает по поводу того, что не скоро сможет увидеть свою семью в Таллине, где объявили карантин. В этом городе у актера живут супруга с дочерью и родители.
Кяро состоит в браке с Юлией Дузь, которая в декабре 2018 года подарила ему наследницу Миру. Родные артиста помогают звездной семье воспитывать девочку.
Звезда многосерийного фильма «Нюхач» получил на мероприятии призы за участие в фильме «Эпидемия». Как заявил Кирилл Кяро в разговоре с журналистами, он бы не хотел, чтобы проект смотрели из-за того, что в мире сейчас наблюдается похожая ситуация с пандемией коронавируса. По словам знаменитости, картина повествует о внутренней эпидемии человека. Также артист переживает по поводу того, что не скоро сможет увидеть свою семью в Таллине, где объявили карантин. В этом городе у актера живут супруга с дочерью и родители.
Кяро состоит в браке с Юлией Дузь, которая в декабре 2018 года подарила ему наследницу Миру. Родные артиста помогают звездной семье воспитывать девочку.