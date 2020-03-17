Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020 года
Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020 года. На момент 17-го марта в столице зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом, согласно предварительной информации, усиленных мер безопасности не избежать в случае роста показателя.
Подобно предпринятым мерам странами Европы, на территории Москвы также могут вступить в силу более жесткие ограничения в связи с увеличением частоты инфицирования COVID-2019. Согласно известной информации, правительство РФ рассматривает закрытие всех торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и других мест общественного питания, а также установку лимита пассажирских перемещений внутри города.
Кроме того, с 20-го марта может быть ограничен въезд в столицу России и полностью закрыт общественный транспорт, включая метро. Офисные сотрудники компаний и работники других предприятий, не связанных с жизнеобеспечением Москвы, будут переведены на удаленную форму работы.
На данный момент власти не сообщили, в случае какого процента роста случаев заражения будут предприняты жесткие меры безопасности, однако, по мнению экспертов, вероятнее всего правительство решит действовать на опережение, не рискуя жизнями граждан.
Подобно предпринятым мерам странами Европы, на территории Москвы также могут вступить в силу более жесткие ограничения в связи с увеличением частоты инфицирования COVID-2019. Согласно известной информации, правительство РФ рассматривает закрытие всех торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и других мест общественного питания, а также установку лимита пассажирских перемещений внутри города.
Кроме того, с 20-го марта может быть ограничен въезд в столицу России и полностью закрыт общественный транспорт, включая метро. Офисные сотрудники компаний и работники других предприятий, не связанных с жизнеобеспечением Москвы, будут переведены на удаленную форму работы.
На данный момент власти не сообщили, в случае какого процента роста случаев заражения будут предприняты жесткие меры безопасности, однако, по мнению экспертов, вероятнее всего правительство решит действовать на опережение, не рискуя жизнями граждан.
Общество / Горячие новости
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:49