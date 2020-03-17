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Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020 года

Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020 года. На момент 17-го марта в столице зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом, согласно предварительной информации, усиленных мер безопасности не избежать в случае роста показателя.
Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020 года

Подобно предпринятым мерам странами Европы, на территории Москвы также могут вступить в силу более жесткие ограничения в связи с увеличением частоты инфицирования COVID-2019. Согласно известной информации, правительство РФ рассматривает закрытие всех торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и других мест общественного питания, а также установку лимита пассажирских перемещений внутри города.

Кроме того, с 20-го марта может быть ограничен въезд в столицу России и полностью закрыт общественный транспорт, включая метро. Офисные сотрудники компаний и работники других предприятий, не связанных с жизнеобеспечением Москвы, будут переведены на удаленную форму работы.

На данный момент власти не сообщили, в случае какого процента роста случаев заражения будут предприняты жесткие меры безопасности, однако, по мнению экспертов, вероятнее всего правительство решит действовать на опережение, не рискуя жизнями граждан.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:49

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