Власти Москвы рассматривают введение жесткого карантина с 20-го марта 2020 года





Подобно предпринятым мерам странами Европы, на территории Москвы также могут вступить в силу более жесткие ограничения в связи с увеличением частоты инфицирования COVID-2019. Согласно известной информации, правительство РФ рассматривает закрытие всех торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и других мест общественного питания, а также установку лимита пассажирских перемещений внутри города.Кроме того, с 20-го марта может быть ограничен въезд в столицу России и полностью закрыт общественный транспорт, включая метро. Офисные сотрудники компаний и работники других предприятий, не связанных с жизнеобеспечением Москвы, будут переведены на удаленную форму работы.На данный момент власти не сообщили, в случае какого процента роста случаев заражения будут предприняты жесткие меры безопасности, однако, по мнению экспертов, вероятнее всего правительство решит действовать на опережение, не рискуя жизнями граждан.