Ученые: Условия на древнем Марсе подходили для появление жизни





Планетолог Анхель Мохалло считает, что 4 млрд лет назад на Марсе могла появиться цепочка РНК благодаря наблюдающимся на планете условиям. В своем исследовании ученый проанализировал данные о ранней атмосфере планеты, учитывая ее состав, концентрацию и вероятность наличия воды.В марсианском грунте встречаются железо, магний, марганец и некоторые кислоты, которые при взаимодействии с водой допускали существование РНК. Однако обязательным условием для этого является высокая концентрация ионов магния. Эти среды исследователи сравнили с марсианскими вулканическими базальтами. Условия на древнем Марсе могли быть более нейтральными, что ускоряло распад цепочек. Данное исследование не подтверждает наличие жизни на небесном теле, однако допускает существование для этого определенных условий.