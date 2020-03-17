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В России вышел в продажу Lexus LX 570 Black Vision

LX 570 в исполнении Black Vision отличается от стандартной версии модернизированным кузовом. Новый автомобиль от Lexus вышел в продажу на рынках России, Армении и Беларуси.

Комплектация Lexus LX 570 Black Vision включает в себя новую радиаторную решетку, кованные 21-мм диски, затемненные фары и исполнение всех деталей экстерьера авто в черном цвете. Эти перемены касаются боковых зеркал, дверных ручек, рейлингов на крыше и накладок на бамперах. При этом, оттенок кузова представлен в двух вариантах: белом и черном. Необычным нововведением также стал датчик проекции эмблемы бренда на землю в виде символа Black Vision.

Интерьер обзавелся кожаной обивкой semi-aniline, а также ромбовидной прострочкой. Наряду с стандартным вариантом автомобиля в продаже у автосалонов оказались и дизельные версии Lexus LX 450d Black Vision. Наконец, эксклюзивную серию дополнили светодиодной оптикой и скидками для всех желающих. В техническом плане особых изменений не предвидится: под капотом все так же можно найти 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 383 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:19

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