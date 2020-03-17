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Эпидемиолог Дарья Церковная призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками

Британский эпидемиолог и член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project London School of Hygiene & Tropical Medicine Дарья Церковная призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками. По словам врача, пожилые люди находятся в основной группе риска заражения коронавирусом, потому необходимо обеспечить их максимальную изоляцию и безопасность.
Эпидемиолог Дарья Церковная призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками

С середины марта 2020 года страны Европы и США вынужденно предприняли строгие меры безопасности, закрыв международное сообщение и объявив о состоянии карантина внутри государств. Офисные сотрудники и ученики образовательных учреждений были переведены на дистанционную форму работы или обучения. В то же время, на момент 17-го марта, в Великобритании до сих пор открыты школы и дети продолжают посещать занятия. Ввиду роста количества случаев заражения, правительство заявило, что максимально откладывает неизбежное объявление «чрезвычайной ситуации» из-за нагрузки на Национальную службу здравоохранения.

Доктор Дарья Церковная объяснила, что у 30% медицинских сотрудников есть дети. Если они перестанут ходить в школы, их придется оставлять на бабушек и дедушек, чего категорически нельзя делать. Ученые уже доказали высокий риск инфицирования именно пожилых людей, потому крайне важно, чтобы они находились в полной изоляции, а также избегали контактов с потенциальными носителями COVID-2019. Кроме того, по словам эпидемиолога, каждый член семьи должен с уважением относиться к своему здоровью и здоровью старшего поколения, не пренебрегая мерами безопасности.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:24

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