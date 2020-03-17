«Болото с жабами»: Максим Фадеев негативно высказался о своем лейбле MALFA





Музыкант распустил центр несмотря на его большую прибыль, поскольку оборот достигал миллиарда рублей. По словам Максима Фадеева, однажды весь лейбл превратился в «болото с жабами» и пора было это прекратить. При этом композитор не жалеет, что ему пришлось начинать все сначала. Кроме этого, артист принял решение прервать сотрудничество с коллективом SEREBRO, так как почувствовал, что его используют. Режиссёр не смог это терпеть, так как честно относился к участницам группы. Также продюсер высказал свое мнение о работе с Наргиз Закировой, отметив, что исполнительница начала распространять ложные данные об их совместном творчестве.С другими певцами у Фадеева были не менее натянутые отношения, но обеим сторонам удавалось решать проблемы. Музыкант назвал Закирову «главным вруном в мире» и добавил, что никогда не сталкивался с подобным лицемерием и обманом. Сведения о расторжении контрактов с исполнителями появились осенью прошлого года. Композитор прекратил работать с группой SEREBRO, Ольгой Серябкиной, Исайей, appledream и Kika. Сейчас он трудится над новыми проектами.