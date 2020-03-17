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«Болото с жабами»: Максим Фадеев негативно высказался о своем лейбле MALFA

В эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ Максим Фадеев высказался о своем лейбле MALFA. Как сказал продюсер, решение расторгнуть контракты со всеми артистами было лучшим в его жизни.
«Болото с жабами»: Максим Фадеев негативно высказался о своем лейбле MALFA

Музыкант распустил центр несмотря на его большую прибыль, поскольку оборот достигал миллиарда рублей. По словам Максима Фадеева, однажды весь лейбл превратился в «болото с жабами» и пора было это прекратить. При этом композитор не жалеет, что ему пришлось начинать все сначала. Кроме этого, артист принял решение прервать сотрудничество с коллективом SEREBRO, так как почувствовал, что его используют. Режиссёр не смог это терпеть, так как честно относился к участницам группы. Также продюсер высказал свое мнение о работе с Наргиз Закировой, отметив, что исполнительница начала распространять ложные данные об их совместном творчестве.

С другими певцами у Фадеева были не менее натянутые отношения, но обеим сторонам удавалось решать проблемы. Музыкант назвал Закирову «главным вруном в мире» и добавил, что никогда не сталкивался с подобным лицемерием и обманом. Сведения о расторжении контрактов с исполнителями появились осенью прошлого года. Композитор прекратил работать с группой SEREBRO, Ольгой Серябкиной, Исайей, appledream и Kika. Сейчас он трудится над новыми проектами.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:16

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