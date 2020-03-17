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«Пора уже, Наташа»: Поклонники оценили фото Рудовой с сыном Тимати

Поклонникам Натальи Рудовой пришлось по душе ее фото с сыном Тимати и Анастасии Решетовой. В комментариях к публикации знаменитости даже появилось множество призывов вроде «пора уже, Наташа» и вопросов в стиле «когда своих заведете».
«Пора уже, Наташа»: Поклонники оценили фото Рудовой с сыном Тимати

36-летняя актриса Наталья Рудова опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, сделанное в гостях у Анастасии Решетовой и Тимати. На снимках знаменитость позирует в компании сына пары – пятимесячного Ратмира. В подписи к посту хозяйка аккаунта иронично описала происходящее событие на фото фразой - «а какое у вас выражение лица, когда вы видите красивого мужчину?».

Подписчики страницы Рудовой отреагировали на публикацию молниеносно. За пол дня ее просмотрели более 200 тысяч раз, оставив около 600 комментариев, большинство из которых так или иначе касаются темы материнства. Так несколько сотен поклонников актрисы отметили, что звезде к лицу быть мамой и уже всерьез пора задуматься о собственных детях.

Остальные же комментаторы предпочли просто оставить под постом эмоджи с сердечками и комплименты, как мило Наталья Рудова и сын Тимати смотрятся вместе. Некоторые особы посчитали нужным «мотивировать» знаменитость фразами вроде «пора уже, Наташа» и «когда своих заведете».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:05

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