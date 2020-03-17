Участница "Дом-2" Ольга Рапунцель обсудила интимные отношения с невестой своего бывшего





Сейчас тяжело представить, но Оля Рапунцель, которая стала примерной женой и заботливой матерью, когда-то строила отношения с Николаем Должанским. Влюблённые даже сыграли свадьбу на Сейшелах и в течение нескольких лет звезда проекта припоминал это девушке.Когда Николай снова вернулся на телешоу со своей новой девушкой, Рапунцель прохладно к нему отнеслась. А вот с его возлюбленной, Катей Богдановой, через несколько дней подружилась. В недавнем разговоре подруги затронули тему интимных отношений Должанского и Богдановой. Ольга посочувствовала, что, по её сведениям, в паре отсутствует страсть и по ночам они просто спят.Катя не согласилась с её догадками и рассказала, что местом для своего интимного общения влюблённые избрали ванную комнату.Николай Должанский и Екатерина Богданова очень часто на семейном совете обсуждают свой будущий брак и сходятся на мысли, что не будут создавать семью, пока не станут зарабатывать более трех миллионов рублей в месяц.