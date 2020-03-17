Эксперты рассказали, какие женские причёски не нравятся мужчинам

К числу безвкусных причёсок эксперты отнесли полупучок, имеющий название "мальвинка". На его создание уходит совсем немного сил и времени, однако для мужчин он выглядит неопрятно. Обычный пучок также не считается хорошим вариантом, поскольку у противоположного пола он ассоциируется с учителями и бабушками. Поэтому, если девушка хочет стать сексуальной в глазах молодого человека, стоит уложить волосы по-другому.Густая чёлка тоже не нравится мужчинам. Причина в том, что они обращают пристальное внимание на глаза женщины, её взгляд, а потому, чтобы стать заметнее, необходимо "открыть" лицо. Ещё один неудачный вариант – афро-косы. Джентльменам такая причёска не приходится по душе, поскольку из-за неё девушки выглядят менее естественно.