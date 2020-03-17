Эксперты рассказали, какие женские причёски не нравятся мужчинам
Эксперты рассказали, какие современные женские причёски не нравятся мужчинам. По их словам, таких модных экспериментов стоит избегать девушкам, если они хотят выглядеть привлекательнее для противоположного пола.
К числу безвкусных причёсок эксперты отнесли полупучок, имеющий название "мальвинка". На его создание уходит совсем немного сил и времени, однако для мужчин он выглядит неопрятно. Обычный пучок также не считается хорошим вариантом, поскольку у противоположного пола он ассоциируется с учителями и бабушками. Поэтому, если девушка хочет стать сексуальной в глазах молодого человека, стоит уложить волосы по-другому.
Густая чёлка тоже не нравится мужчинам. Причина в том, что они обращают пристальное внимание на глаза женщины, её взгляд, а потому, чтобы стать заметнее, необходимо "открыть" лицо. Ещё один неудачный вариант – афро-косы. Джентльменам такая причёска не приходится по душе, поскольку из-за неё девушки выглядят менее естественно.
К числу безвкусных причёсок эксперты отнесли полупучок, имеющий название "мальвинка". На его создание уходит совсем немного сил и времени, однако для мужчин он выглядит неопрятно. Обычный пучок также не считается хорошим вариантом, поскольку у противоположного пола он ассоциируется с учителями и бабушками. Поэтому, если девушка хочет стать сексуальной в глазах молодого человека, стоит уложить волосы по-другому.
Густая чёлка тоже не нравится мужчинам. Причина в том, что они обращают пристальное внимание на глаза женщины, её взгляд, а потому, чтобы стать заметнее, необходимо "открыть" лицо. Ещё один неудачный вариант – афро-косы. Джентльменам такая причёска не приходится по душе, поскольку из-за неё девушки выглядят менее естественно.
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:30