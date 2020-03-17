Врач-дерматолог Алексей Едемский назвал наиболее безопасные краски для татуировок





В состав красок для татуировок входит огромное количество химических компонентов, которые могут быть опасны для организма. Красители часто оказываются токсичными, поэтому заранее предсказать воздействие пигмента на организм определенного человека почти невозможно. Наиболее безопасными считаются черный и синий цвета, но недобросовестные производители могут удешевлять красители и добавлять нелегальные пигменты. Алексей Едемский отметил, что организм может ответить простой аллергической реакцией, но в некоторых случаях татуировки приводят к серьезным последствиям. Иногда тело начинает отторгать краску, что приводит к эрозии и постоянному воспалению, что также касается перманентного макияжа.Чем больше цветов на татуировке, тем труднее ее свести. Некоторые мастера добавляют светоотражающие частицы, которые будут приводить к образованию рубцов при попытке их вывести.