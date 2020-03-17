Компания Timex выпустила дешевые смарт-часы iConnect Active





Timex представил умные часы iConnect еще в сентябре прошлого года. Теперь бренд выпустил еще одну модель под названием iConnect Active, которая имеет более низкую цену и новые функции. В компании говорят, что новый продукт призван помочь владельцу вести здоровый образ жизни и найти разумный подход к фитнесу. Гаджет оснащен 37-мм сенсорным дисплеем в прямоугольном корпусе, который доступен в четырех цветовых вариантах: они включают в себя темно-синий, черный, розовый и фиолетовый оттенки. Смарт-часы также получили класс защиты IP68 по водостойкости.Timex iConnect Active поставляется с целым рядом функций, ориентированных на мониторинг состояния организма. Сюда относятся оптический датчик сердечного ритма, система подсчета шагов и пройденного расстояния, счетчик калорий и монитор сна. Устройство имеет спортивный режим для отслеживания прогресса пользователя во время отдельных тренировок. Люди смогут управлять воспроизведением музыки, смотреть прогноз погоды и получать уведомления от других гаджетов. Стоимость новинки составляет около 67 долларов США.