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Вдова Олега Табакова Марина Зудина предпочитает живое общение перепискам в соцсетях

Марина Зудина рассказала в интервью о своем отношении к соцсетям. По словам вдовы Олега Табакова, ей больше нравится живое общение с людьми, чем долгие переписки.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина предпочитает живое общение перепискам в соцсетях

Знаменитость считает проблему глобального одиночества актуальной в любой стране, а причиной является стремительное развитие интернета и появление различных девайсов. Как отметила Марина Зудина, во многих случаях эмоции уходят в виртуальное общение. При этом сама жена покойного Табакова примерно месяц назад завела личный аккаунт в соцсетях. В течение всего последующего времени она отвечала на комментарии подписчиков и вела с ними переписки. Вот только вскоре вдова художественного руководителя театра МХТ им. Чехова поняла, что виртуальный мир начал ее поглощать.

Зудина рассказала, что в какой-то момент люди начинают забывать о живом общении, предпочитая переписываться на расстоянии. Как считает актриса, это сильно опустошает, а к зависимостям она относится негативно. В связи с этим избранница Табакова решила отвлечься от интернета. Артистка также добавила, что следует ценить моменты, когда можно поговорить с человеком при реальной встрече, а не посредством переписок и «лайков» в Instagram.

Вдова режиссера отметила, что со временем люди не могут видеть друг друга и превращаются в безэмоциональных, холодных личностей. Однако деньги не смогут заменить настоящих чувств, а чат – живого общения, заявила звезда кино.

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Культура / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:38

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