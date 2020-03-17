Пепел и кровь летучей мыши: Ученые рассказали о «предшественниках» бинта
В честь 175-летия изобретения бинта ученые рассказали о «предшественниках» эластичной повязки для перевязки ран. Как оказалось, среди них были пепел, вино, и даже кровь летучей мыши.
По мнению ученых, первые повязки, выполняющие функцию современного бинта, начали накладывать еще в Древнем Египте. На длинные и узкие полоски ткани накладывалась смесь из разнообразных масел, меда и вина, а также смол ладана и мирры. Римские целители использовали пропитанные уксусом губки, чтобы улучшить эффективность тряпичных повязок.
В Средневековье выбор средств для излечения ран значительно расширился. Врачеватели сдабривали самодельные «бинты» скипидаром, оливковым маслом, целебными отварами, лекарственными травами, глиной, пленкой из яичной скорлупы, жиром, пеплом и салом. Однако самым действенным снадобьем в то время считалась кровь летучей мыши.
Бинт современного образца появился только в XIX веке. 17 марта 1985 года британский ученый Стивен Перри запатентовал свое новое изобретение – поддерживающую марлевую повязку.
По мнению ученых, первые повязки, выполняющие функцию современного бинта, начали накладывать еще в Древнем Египте. На длинные и узкие полоски ткани накладывалась смесь из разнообразных масел, меда и вина, а также смол ладана и мирры. Римские целители использовали пропитанные уксусом губки, чтобы улучшить эффективность тряпичных повязок.
В Средневековье выбор средств для излечения ран значительно расширился. Врачеватели сдабривали самодельные «бинты» скипидаром, оливковым маслом, целебными отварами, лекарственными травами, глиной, пленкой из яичной скорлупы, жиром, пеплом и салом. Однако самым действенным снадобьем в то время считалась кровь летучей мыши.
Бинт современного образца появился только в XIX веке. 17 марта 1985 года британский ученый Стивен Перри запатентовал свое новое изобретение – поддерживающую марлевую повязку.