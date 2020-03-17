Пепел и кровь летучей мыши: Ученые рассказали о «предшественниках» бинта





По мнению ученых, первые повязки, выполняющие функцию современного бинта, начали накладывать еще в Древнем Египте. На длинные и узкие полоски ткани накладывалась смесь из разнообразных масел, меда и вина, а также смол ладана и мирры. Римские целители использовали пропитанные уксусом губки, чтобы улучшить эффективность тряпичных повязок.В Средневековье выбор средств для излечения ран значительно расширился. Врачеватели сдабривали самодельные «бинты» скипидаром, оливковым маслом, целебными отварами, лекарственными травами, глиной, пленкой из яичной скорлупы, жиром, пеплом и салом. Однако самым действенным снадобьем в то время считалась кровь летучей мыши.Бинт современного образца появился только в XIX веке. 17 марта 1985 года британский ученый Стивен Перри запатентовал свое новое изобретение – поддерживающую марлевую повязку.