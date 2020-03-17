«Теперь я спокоен»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поделились снимками с крещения младшей дочери

Стоит отметить, что свое счастье вместе с Анастасией Костенко Дмитрий Тарасов обрел практически сразу после того, как развелся с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. Сейчас у пары уже двое детей, причем обе девочки. Старшей Милане на данный момент полтора года, а младшая Ева родилась в феврале этого года.Так, 16 марта семья Тарасовых крестила свою младшую дочь Еву. О радостном событии Дмитрий Тарасов сообщил в личном блоге. Он также сообщил, что малышка по дороге в храм вела себя весьма спокойно. Многих пользователей Сети восхитил внешний вид супруги Дмитрия Тарасова, так как она была одета в легкое шифоновое платье.Кроме того, Дмитрий Тарасов под снимками, выложенными в интернете, написал, что поздравляет крестных с новой ответственной должностью, а именно духовным воспитанием ребенка. Также он подчеркнул, что всегда рядом и готов прийти на помощь своей малышке. Поддержала супруга и Анастасия Костенко, которая отметила, что присоединяется к его словам.Фанаты пары поздравили молодых родителей с этим событием и пожелали им всего самого наилучшего.