Бюджетные Huawei P40 появились в продаже на рынке России





Хотя бренд Huawei еще не анонсировал выход флагманских Huawei P40, недавно появилась информация о поступлении в продажу двух недорогих моделей - Huawei P40 lite и Huawei P40 lite E. Эти смартфоны ранее были доступны лишь для пользователей из европейских стран, но теперь и в России смогут оценить их возможности. P40 lite реализуется с черной и зеленой окраской корпуса по цене в 20 тысяч рублей. В ЕС его ценник насчитывает около 300 евро, что намного дороже по нынешнему курсу.Huawei P40 lite E можно купить в черном или голубом варианте за 13 тысяч рублей, тогда как в Европе он продается за 162 евро. В российских магазинах оба продукта должны появиться с 27 марта, а с 20 марта начинается оформление предзаказов. Клиентам также достанутся подарки в виде смарт-браслетов Huawei Band 4 или Band 4 Pro.Комплектация P40 lite включает в себя 6,4-дюймовый дисплей Full HD+, SoC Kirin 810, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, 4-модульную камеру с основным 48-мегапиксельным датчиком. А вот P40 Lite E получил экран на 6,39 дюйма, тройной объектив с главным сенсором на 48 Мп, SoC Kirin 710F, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.