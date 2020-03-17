Побег из СССР закончился для Рудольфа Нуреева клеймом "предателя" и разлукой с близкими





Нуреев родился в поезде по пути во Владивосток, но город, в котором зафиксировали его рождение, стал Иркутск. Год спустя семья перебралась жить в Москву, а на время войны их эвакуировали в Уфу. Благодаря сохранившемуся радиоприемнику будущий танцор познакомился с музыкой, а после своего первого выступления в детском ансамбле он понял, что посвятит свою жизнь искусству.После учебы а балетной студии при Уфимском оперном театре он стал работать статистом и даже получил приглашение в труппу, но вскоре отправился в Ленинград. Спустя некоторое время артист получил ведущие партии в 9 спектаклях Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. Вскоре он начал ездить с гастролями в Германию, Болгарию и Египет, а в начале 1960-х получил французскую визу. Первое выступление в Париже имело большой успех, но КГБ приказало вернуться на родину. В аэропорту звезда намеревался попросить у местной полиции убежища, но советские служащие начали оттеснять его от прохода, поэтому он решился на “прыжок к свободе”. Танцор буквально упал в ноги полицейским со словами: “Я хочу остаться здесь”.Постоянные допросы его учителя привели к тому, что мужчина скончался от инсульта прямо на улице, а возлюбленная получила запрет на выезд в страны Европы. В рамках секретности слушалось дело танцора, в результате чего Нуреев получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а бывших коллег вынудили заклеймить его “невозвращенцем”. Некоторое время во Франции артист жил под надзором, но получил большую поддержку коллег и наставников. Вскоре он стал премьером Венской оперы и получил австрийское гражданство. Большое количество гастролей, признание зрителей и богатство подогревали слухи о сложном характере танцора. В 1980-х у него обнаружили ВИЧ, а потом он пережил смерть близких людей от рака. Артист скончался в январе 1993 года на 55-м году жизни.