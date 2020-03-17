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Американец создал первый портативный лазер мощностью 100 Вт

Американский изобретатель и блогер Энтони Дрейк создал лазер, постоянная мощность которого 100 Вт. Он способен расплавить бутылочное стекло.

Энтони Дрейк сконструировал лазер с использованием корпуса радара, применяющегося полицейскими. По признанию изобретателя, радар и 20 светодиодов он смог заполучить в свою мастерскую «неофициально». Блогер «прикрутил» к радару регулятор напряжения и датчик температуры. Свое устройство он оснастил вольтметром, несколькими литий-ионными батареями и массивным алюминиевым радиатором. В результате ему удалось создать первый портативный ручной лазер, который по-настоящему работает. В данное время с помощью такого аппарата не получиться сделать большие разрушения, но лазер способен выжигать изображения на деревянных заготовках, а также расплавлять бутылочное стекло. В частности в течение нескольких секунд Дрейк лазерным лучом «отрезал» горлышко у бутылки из-под пива.

Кроме того, созданный лазер характеризуется способностью прожигать тонкую жесть.

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Технологии / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:18

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