Американец создал первый портативный лазер мощностью 100 Вт





Энтони Дрейк сконструировал лазер с использованием корпуса радара, применяющегося полицейскими. По признанию изобретателя, радар и 20 светодиодов он смог заполучить в свою мастерскую «неофициально». Блогер «прикрутил» к радару регулятор напряжения и датчик температуры. Свое устройство он оснастил вольтметром, несколькими литий-ионными батареями и массивным алюминиевым радиатором. В результате ему удалось создать первый портативный ручной лазер, который по-настоящему работает. В данное время с помощью такого аппарата не получиться сделать большие разрушения, но лазер способен выжигать изображения на деревянных заготовках, а также расплавлять бутылочное стекло. В частности в течение нескольких секунд Дрейк лазерным лучом «отрезал» горлышко у бутылки из-под пива.Кроме того, созданный лазер характеризуется способностью прожигать тонкую жесть.