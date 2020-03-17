Доктор Леда Чатзи: Беременным женщинам не стоит есть рыбу чаще трех раз в неделю





Омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, содержащиеся преимущественно в лососе, тунце, сельди и форели, незаменимы для здорового развития ребенка, в частности для сердечно-сосудистой системы, костных тканей и центральной нервной системы. Ввиду пользы данной группы микроэлементов, беременные женщины нередко начинают ежедневно употреблять морскую рыбу, не задумываясь о возможных негативных последствий.По словам доктора медицинских наук Леды Чатзи, будущим мамам не следует есть насыщенные омегой-3 лосось или тунец чаще трех раз в неделю, так как высокая концентрация ртути в их содержании может отрицательно отразиться на развитии головного мозга малыша. Чтобы подтвердить или опровергнуть влияние употребления рыбы на рост внутриутробного плода, группа ученых проанализировала беременность 805 женщин из Великобритании и 4-х стран Европы. Как выяснилось, те, кто злоупотребляли морепродуктами, родили детей с метаболическими расстройствами, в том числе сахарным диабетом.Доктор медицины объяснила такой результат тем, что предельно высокое количество ртути, попадающее в организм матери и ребенка с морской рыбой, нивелировало пользу омега-3 жирных кислот и провоцировало сбой обменных процессов.