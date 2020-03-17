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Сергей Жуков из-за вспышки коронавируса 2 недели продержал дома детей после отдыха в Таиланде

Сергей Жуков вместе с детьми не так давно вернулся из отдыха в Таиланде. В связи со вспышкой коронавируса поп-певец устроил в семье положенный карантин и 2 недели продержал ребят дома.
Сергей Жуков из-за вспышки коронавируса 2 недели продержал дома детей после отдыха в Таиланде

По словам солиста коллектива «Руки Верх!», он полностью поддерживает все принятые правительством меры из-за ситуации с заболеванием. Как уточнил Сергей Жуков, в столичных аэропортах действительно дежурят медики, проверяющие каждого пассажира. Также знаменитость напомнил фолловерам в Instagram о важности контроля для того, чтобы коронавирус не распространился дальше. Согласно уточненной информации, на территории РФ обнаружено примерно 93 случая инфицирования китайским недугом. В связи с этим артист сообщил, что все вернувшиеся из-за границы должны пройти обследование и отправиться на домашний карантин.

Как сказал исполнитель, после отдыха в Таиланде, его дети на протяжении 2-х недель находились дома, не посещая школу. Таким образом звездные родители убедились, что у наследников нет симптомов вируса. Жуков и его супруга Регина Бурд состоят в браке с 2007 года. Вместе пара воспитывает 5-летнего Мирона, 9-летнего Энжела и 11-летнюю Нику.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:04

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