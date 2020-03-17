В РАН назвали дату запуска космического аппарата России на Луну





Как говорит Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН, полет нового космического аппарата к Луне состоится 1 октября 2021 года. Также, есть и дополнительная дата в случае потенциальных неполадок - 30 октября. Известно, что это будет первая миссия к естественному спутнику Земли после 45-летней паузы в российской истории. Прозванная «Луной-25», эта разработка продолжает традицию наименования отечественных лунных проектов прошлого века.Приземление произойдет в одной из двух локаций в Южном полюсе: главная расположилась к северу от кратера Богуславского, а резервная находится к юго-западу от кратера Манцини. После завершения полета аппарат займется исследованием свойств местного грунта, изучит его химический состав, а также соберет данные о полярной экзосфере спутника. Стоит отметить, что все предыдущие аппараты СССР и США проводили посадки на средних широтах или в районе экватора.