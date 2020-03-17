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Диетолог Елена Кален перечислила продукты, усиливающие чувство голода

Диетолог-нутрициолог Елена Кален перечислила продукты, усиливающие чувство голода. Эксперт советует употреблять их в умеренном количестве.
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, усиливающие чувство голода

В список продуктов, обостряющих голод, Елена Кален первым делом добавила батончики и мюсли, с помощью которых многие люди заменяют сладости во время диеты. Тем не менее логики здесь нет, поскольку они содержат сахар и выполняют роль быстрых углеводов. Более того, употребление приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, затем в скором времени он опускается, вследствие чего к человеку весьма быстро возвращается чувство голода.

Текстура йогуртов и смузи отличается лёгкостью, плюс ко всему это жидкие продукты, процесс их переваривания длится недолго, а потому организм насыщается не до конца и очень скоро вновь появляется желание принять пищу. Важно помнить и об "опасности" обезжиренного йогурта – в нём находится много сахара и ненатуральных добавок. Также быстро голод наступает после употребления довольно высококалорийных сухофруктов. Диетолог-нутрициолог советует есть их в умеренном количестве и воспринимать как десерт. Ещё эксперт подчеркнула: без показаний медиков к замене глюкозы, лучше не прибегать к сахарозаменителям, так как они только усугубляют желание употребить какую-нибудь сладость.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:00

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