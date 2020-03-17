Подробности свадьбы звезды «Дом-2» Венцеслава Венгржановского
На этой неделе звезда проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский намерен жениться во второй раз. Известно, что церемония бракосочетания состоится в эту пятницу. Более того, молодой человек со своей невестой устроили вечеринку в честь предстоящего торжества. Также уже озвучены и некоторые подробности предстоящей свадьбы.
Устраивать мальчишник и девичник будущие супруги порознь не стали. Они сделали вечеринку, которую посетили многие их друзья. Кроме того, Венцеслав Венгржановский и его будущая жена Дарья поручили сделать торт для своего торжества Алексу Кушу, который известен неординарным оформлением своих кулинарных шедевров.
В роли ведущих на свадебной церемонии будут Алексей Тамразов и Иван Кузьмиче. А вот кольца Венцеслав и Дарья покупать дорогие не стали и остановились на тех, которые стоили 30 тысяч рублей за штуку.
Подруга пары Диана Бичарова рассказала, что на свадьбе будет немного приглашенных, всего человек 50. Сразу после росписи в ЗАГСЕ влюбленные отправятся на фотосессию в «Бункер-42». К слову, он расположен на глубине 65 метров. Говорят и о том, что будущую молодую семью намерены поздравить и коллеги по «Дом-2».
Стоит отметить, что звезда «Дом-2» Венцеслав Венгражановский сделал предложение своей избраннице в конце февраля этого года.
Устраивать мальчишник и девичник будущие супруги порознь не стали. Они сделали вечеринку, которую посетили многие их друзья. Кроме того, Венцеслав Венгржановский и его будущая жена Дарья поручили сделать торт для своего торжества Алексу Кушу, который известен неординарным оформлением своих кулинарных шедевров.
В роли ведущих на свадебной церемонии будут Алексей Тамразов и Иван Кузьмиче. А вот кольца Венцеслав и Дарья покупать дорогие не стали и остановились на тех, которые стоили 30 тысяч рублей за штуку.
Подруга пары Диана Бичарова рассказала, что на свадьбе будет немного приглашенных, всего человек 50. Сразу после росписи в ЗАГСЕ влюбленные отправятся на фотосессию в «Бункер-42». К слову, он расположен на глубине 65 метров. Говорят и о том, что будущую молодую семью намерены поздравить и коллеги по «Дом-2».
Стоит отметить, что звезда «Дом-2» Венцеслав Венгражановский сделал предложение своей избраннице в конце февраля этого года.