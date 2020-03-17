Лариса Гузеева в кокошнике удивила зрителей “Давай поженимся!” своим пением

В студию шоу одна из невест принесла вышитый бисером кокошник, который примерила Гузеева. Артистка выбрала изделие желтого цвета, а затем запела: “Во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла. Люли-люли стояла”. Второй кокошник красного цвета достался Розе Сябитовой, которая решила поддержать свою коллегу и спела вместе с ней. Она также попыталась выпросить этот аксессуар в подарок, пообещав взамен продвижение в Instagram, но этого не произошло.Невеста замолчала ситуацию, несмотря на восхищение телеведущих ручной работой. Талант участницы шоу также отметили пользователи Сети.