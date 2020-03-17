«Тушите свет»: Юрий Музыченко выступит с группой Little Big на «Евровидении»





На днях участники коллектива презентовали песню Uno, с которой поедут покорять Роттердам. На съёмки клипа пригласили также Юрия Музыченко, являющегося близким другом солиста Ильи Прусикина. В ходе Youtube-проекта «Без души» звезда The Hatters рассказал, как певец попросил его о помощи., - высказался 32-летний артист и добавил, что он поедет на «Евровидение» не только в качестве психологической поддержки, но и вокальной, поскольку у обоих исполнителей гармонично сочетаются голоса. По мнению многих, с такой командой, Little Big вполне может победить на мероприятии.Видеоклип Uno уже набрал 25 млн просмотров, что гораздо больше, чем у других участников конкурса. По словам Музыченко, съёмки были для него напряженными, так как он очень переживал из-за отсутствия подготовки со своей стороны. Как отметил певец, Прусикин не сомневается в победе, ведь привык добиваться поставленных целей.