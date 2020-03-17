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«Тушите свет»: Юрий Музыченко выступит с группой Little Big на «Евровидении»

Little Big представит Россию на ежегодном музыкальном конкурсе. Недавно стало известно, что вместе с группой на «Евровидении» выступит Юрий Музыченко из группы The Hatters.
«Тушите свет»: Юрий Музыченко выступит с группой Little Big на «Евровидении»

На днях участники коллектива презентовали песню Uno, с которой поедут покорять Роттердам. На съёмки клипа пригласили также Юрия Музыченко, являющегося близким другом солиста Ильи Прусикина. В ходе Youtube-проекта «Без души» звезда The Hatters рассказал, как певец попросил его о помощи. «Я чувствую свою классную миссию, ведь друг познается в беде», - высказался 32-летний артист и добавил, что он поедет на «Евровидение» не только в качестве психологической поддержки, но и вокальной, поскольку у обоих исполнителей гармонично сочетаются голоса. По мнению многих, с такой командой, Little Big вполне может победить на мероприятии.

Видеоклип Uno уже набрал 25 млн просмотров, что гораздо больше, чем у других участников конкурса. По словам Музыченко, съёмки были для него напряженными, так как он очень переживал из-за отсутствия подготовки со своей стороны. Как отметил певец, Прусикин не сомневается в победе, ведь привык добиваться поставленных целей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:40

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