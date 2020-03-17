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Спасатели напомнили, что делать в случае разбитого ртутного градусника

Хотя многие люди запасаются электронными градусниками, у всех россиян есть старые ртутные аналоги. Поэтому спасатели решили напомнить, что делать в случае разбитого термометра.

Выделение ртути из разбитого градусника может нести опасность в случае неправильного сбора. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы обезопасить себя и своих близких. Известно, что металл необходимо убрать с пола с помощью защитных перчаток и ковша из бумаги. После этого образцы ртути необходимо положить в стеклянную тару с холодной водой. Подобные операции проводятся лишь в проветренном помещении, чтобы избежать вдыхания ядовитых паров.

Рекомендуется также вызвать специалистов из МЧС, которые смогут обнаружить всю вытекшую ртуть. Хотя в Сети множество фирм предоставляют услуги подобного рода, проверить их качество работы не представляется возможным. В первые пару минут после происшествия не будет лишним позвонить по номеру "112": диспетчер даст указания относительно утилизации ртути и разбитого термометра. Сам по себе металл не опасен, если его не брать голыми руками. Главная проблема состоит в испарениях, которые вызывают головную боль, тошноту и недомогания.

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Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:55

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