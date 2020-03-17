Спасатели напомнили, что делать в случае разбитого ртутного градусника





Выделение ртути из разбитого градусника может нести опасность в случае неправильного сбора. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы обезопасить себя и своих близких. Известно, что металл необходимо убрать с пола с помощью защитных перчаток и ковша из бумаги. После этого образцы ртути необходимо положить в стеклянную тару с холодной водой. Подобные операции проводятся лишь в проветренном помещении, чтобы избежать вдыхания ядовитых паров.Рекомендуется также вызвать специалистов из МЧС, которые смогут обнаружить всю вытекшую ртуть. Хотя в Сети множество фирм предоставляют услуги подобного рода, проверить их качество работы не представляется возможным. В первые пару минут после происшествия не будет лишним позвонить по номеру "112": диспетчер даст указания относительно утилизации ртути и разбитого термометра. Сам по себе металл не опасен, если его не брать голыми руками. Главная проблема состоит в испарениях, которые вызывают головную боль, тошноту и недомогания.