Празднование Дня космонавтики в Москве перенесено на осень
В Москве перенесли на осень все мероприятия, проведение которых было запланировано на 12 апреля в честь Дня космонавтики. Такое решение было принято «Роскосмосом» из-за введения ограничительных мер на проведение массовых собраний.
Перенесение даты празднования Дня космонавтики было осуществлено с целью поддержки профилактических мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает «Слово и Дело». В то же время с точной датой праздника пока не определились. В столице торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, традиционно проходят в Государственном Кремлевском дворце с участием представителей ракетно-космической сферы, в состав которых входят, в том числе, и побывавшие на орбите астронавты. На праздничном событии всегда присутствуют представители других государств, а ко всем гражданам с торжественной речью обращается президент страны.
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции руководство Москвы ограничило возможность проведения мероприятий с участием более 50 человек. «Роскосмос» также вынужден был отменить пресс-тур на один из запусков с Байконура, который должен осуществиться в ближайшее время.
Перенесение даты празднования Дня космонавтики было осуществлено с целью поддержки профилактических мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает «Слово и Дело». В то же время с точной датой праздника пока не определились. В столице торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, традиционно проходят в Государственном Кремлевском дворце с участием представителей ракетно-космической сферы, в состав которых входят, в том числе, и побывавшие на орбите астронавты. На праздничном событии всегда присутствуют представители других государств, а ко всем гражданам с торжественной речью обращается президент страны.
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции руководство Москвы ограничило возможность проведения мероприятий с участием более 50 человек. «Роскосмос» также вынужден был отменить пресс-тур на один из запусков с Байконура, который должен осуществиться в ближайшее время.