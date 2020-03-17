"Не пущу туда свою дочь": Катя Лель рассказала о негативном отношении к шоу “Голос.Дети”





Вскоре Эмилии Кузнецовой исполнится 11 лет, и она мечтает о карьере певицы. Однако Катя Лель считает, что популярность можно обрести не только благодаря телевизионным шоу. Она скептически относится к проектам, подобным “Голосу.Дети”, считая, то там ведутся политические игры. Артистка не хочет, чтобы ее наследница повторила судьбу Микеллы Абрамовой. Как известно, проверка финала прошлогоднего конкурса показала, что дочь Алсу победила исключительно благодаря накрутке смс-голосов. В итоге руководство Первого канала решило наградить каждого участника, а сама Абрамова не пришла на повторный финал и подверглась травле в Сети.Катя Лель считает дочь Алсу талантливой, но видит, что общественность сильно осуждает ее без причины, что привело к психологической травме. Поэтому певица не желает, чтобы через подобное прошла ее наследница. Она специально давала возможность Эмилии Кузнецовой развиваться в нескольких направлениях, например, она занимается теннисом, танцами и гимнастикой, но ребенок с детства проявлял интерес к сцене.