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Психологи: Умственная работа предотвращает снижение интеллекта у пожилых людей

Группа американских психологов из APA (American Psychological Association) назвали эффективные методы предотвращения нейродегенеративных расстройств у людей преклонного возраста. Экспериментальным методом им удалось выяснить, что умственная работа способна предупредить снижение интеллекта.
Психологи: Умственная работа предотвращает снижение интеллекта у пожилых людей

В рамках научно-социальной работы эксперты проанализировали когнитивные функции 7 тысяч 108 мужчин и женщин старше 60-ти лет. Часть добровольцев прошли тестирование для определения качества памяти, способности рассуждать и скорости обработки информации. Как выяснилось, участники пенсионного возраста, которые вовсе отказались как от физической, так и от умственной работы продемонстрировали максимально низкие показатели в отличие от тех, кто поддерживает интеллектуальную активность.

По словам американских психологов, существуют множество различных способов замедлить процесс нейроденегерации путем личной инициативы и мотивации. Пожилым людям рекомендовано больше читать книги, играть в развивающие игры, решать логические или математические задачи или учиться чем-то новому через интернет. Регулярно тренируя когнитивные функции можно предупредить развитие синдрома Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Примечательно, что интеллектуальные способности можно развивать независимо от их начального уровня. Потому умственная деятельность рекомендована для облегчения симптомов людей, уже страдающих от хронических или врожденных патологий ЦНС.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:03

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