Психологи: Умственная работа предотвращает снижение интеллекта у пожилых людей





В рамках научно-социальной работы эксперты проанализировали когнитивные функции 7 тысяч 108 мужчин и женщин старше 60-ти лет. Часть добровольцев прошли тестирование для определения качества памяти, способности рассуждать и скорости обработки информации. Как выяснилось, участники пенсионного возраста, которые вовсе отказались как от физической, так и от умственной работы продемонстрировали максимально низкие показатели в отличие от тех, кто поддерживает интеллектуальную активность.По словам американских психологов, существуют множество различных способов замедлить процесс нейроденегерации путем личной инициативы и мотивации. Пожилым людям рекомендовано больше читать книги, играть в развивающие игры, решать логические или математические задачи или учиться чем-то новому через интернет. Регулярно тренируя когнитивные функции можно предупредить развитие синдрома Альцгеймера и болезни Паркинсона.Примечательно, что интеллектуальные способности можно развивать независимо от их начального уровня. Потому умственная деятельность рекомендована для облегчения симптомов людей, уже страдающих от хронических или врожденных патологий ЦНС.