«Я тот самый исчезающий вид»: Светлана Ходченкова рассказала о предпочтениях в выборе мужчин





Как оказалось, знаменитость может легко влюбиться в представителя сильного пола. При первой встрече она обращает внимание на руки мужчины, затем на голос. Светлана Ходченкова считает, что испытывать романтические чувства можно к человеку с разными качествами, но главное, чтобы он был настоящим. Предпочтение артистка отдает людям с хорошим чувством юмора. Кроме этого, в отношениях она не является лидером, так как этого хватает на работе. Звезда военного фильма «Благословите женщину» назвала себя «исчезающим видом женщин», которым нравится, когда мужчина ведет себя как джентльмен.Как сказала Ходченкова, интернет-пользователи часто задают ей вопросы о личной жизни и советуют поскорее выйти замуж и стать матерью. Актриса отметила, что не любит распространяться о своих отношениях и размещать в Instagram фото на подобную тематику. Также она против чужих советов по поводу любовного союза.