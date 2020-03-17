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Звезда «Дом-2» Алексей Безус намекнул на расставание с Миленой Безбородовой

У звезды скандального проекта «Дом-2» Алексея Безуса получилось заинтриговать своих поклонников. Молодой человек разместил в Сети публикацию, которая вызвала много домыслов у его фанатов. В частности, он намекнул на то, что вполне может расстаться с Миленой Безбородовой.

Звезда «Дом-2» Алексей Безус намекнул на расставание с Миленой Безбородовой

Сейчас в паре часто случаются конфликты. Из-за этого Алексей Безус вместе с Миленой Безбородовой, вынуждены даже были обратиться к специалистам, но и психотерапевт не смог им помочь, а проблем меньше не стало. В итоге молодой человек разместил пост, который вызвал много вопросов. Алексей написал, что сделал свой выбор. Пользователи Сети постановили, что он хочет просто разорвать отношения с Миленой.

Безус написал, что выбор для него самый энергозатратный процесс, но делает он его ежедневно. По его словам, на это всегда уходит много сил, а самое сложное, когда тебя перестают понимать близкие люди. Тем не менее, Алексей отмечает, что свой выбор он уже сделал.


Пока подтвержденной информации о расставании пары все еще нет. Но Милена Безбородова и Алексей Безус все чаще появляются на публике порознь. Более того, в интернете практически не появляются совместные снимки пары.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:58

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