Ученые выяснили, что продолжительность жизни коронавируса зависит от среды





Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, может сохранять активность на пластиковых упаковках и пластиковом медицинском оборудовании в течение трех дней после заражения. Об этом сообщают исследователи из Национального института здравоохранения США. Команда специалистов также изучила другие материалы, чтобы проанализировать выживаемость патогена. Результаты показывают, что дольше всего он активен на пластике и нержавеющей стали (до 2-3 дней). На картоне этот показатель возрастает до 24 часов. Медь оказывала столь негативное влияние на рост инфекционного агента, что он едва выдерживал до 4 часов.В то же время, микробиологи не утверждают, что заражение происходит в результате контакта с этими поверхностями. Наблюдения доказали, что родственный коронавирусу SARS-CoV-1 характеризовался намного меньшей устойчивостью к дезинфекции. Новый патоген может оставаться в воздухе до трех часов после распыления с частицами влаги. Это объясняет, почему массовые скопления приводят к множественным случаям инфицирования. Поэтому передача воздушно-капельным путем считается основным методом распространения.