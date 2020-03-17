Ксения Собчак: Источник в мэрии Москвы сообщил о полном закрытии столицы на карантин





По сообщение телеведущей, эту информацию она получила от собственного источника в правительстве Москвы. Опубликовать это решение власти планируют в течение нескольких дней. Как сообщила журналистка: «Город по сути закроют».Пока же на месяц в Москве запретили проведении спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. Власти ограничили проведение культурных и спортивных мероприятий с числом участников более пятидесяти человек. С конца марта на три недели закрывают образовательные и спортивные школы.Работодателей обязали не допускать к работе людей, у которых есть признаки заболевания, а также, при возможности, могут помочь работникам выполнять свои функциональные обязанности из дома.Туристы, которые возвращаются из стран с большим количеством заболевших, должны самоизолироваться на домашний карантин на две недели.