Ученые из США назвали причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Пандемия коронавируса породила множество маргинальных теорий о предпосылках её возникновения. Ученые из США решили назвать реальную причину быстрого распространения патогена в Китае.
Не обнаруженные случаи инфицирования, многие из которых не имели выраженных симптомов, были в значительной степени ответственны за быстрое распространение COVID-19 в Китае. К такому выводу пришли микробиологи из Колумбийского университета после нового исследования с использованием компьютерной модели пандемии. Эту информацию предоставило издание "Народные новости России". Результаты показали, что 86 % всех зараженных людей не были зарегистрированы до 23 января в Ухане. Кроме того, эти "скрытные" переносчики инфекций были в два раза более (52%) заразными, чем задокументированные пациенты.
Известно, что усилия правительства по информированию населения и карантинные меры снизили темпы распространения вируса в КНР. Особенно сильно воздействовали ограничения на междугородние поездки. По словам врачей, серьезные изменения в методах обращения за медицинской помощью и обследования пациентов, а также быстрые решения в отношении общественного контроля могут ускорить конец пандемии. Также важно напоминать сотрудникам больниц об использовании средств индивидуальной защиты.
Не обнаруженные случаи инфицирования, многие из которых не имели выраженных симптомов, были в значительной степени ответственны за быстрое распространение COVID-19 в Китае. К такому выводу пришли микробиологи из Колумбийского университета после нового исследования с использованием компьютерной модели пандемии. Эту информацию предоставило издание "Народные новости России". Результаты показали, что 86 % всех зараженных людей не были зарегистрированы до 23 января в Ухане. Кроме того, эти "скрытные" переносчики инфекций были в два раза более (52%) заразными, чем задокументированные пациенты.
Известно, что усилия правительства по информированию населения и карантинные меры снизили темпы распространения вируса в КНР. Особенно сильно воздействовали ограничения на междугородние поездки. По словам врачей, серьезные изменения в методах обращения за медицинской помощью и обследования пациентов, а также быстрые решения в отношении общественного контроля могут ускорить конец пандемии. Также важно напоминать сотрудникам больниц об использовании средств индивидуальной защиты.