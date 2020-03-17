«Зачем мне нищеброд»: Анна Семенович долгое время была одинокой из-за отсутствия состоятельного мужчины
Анна Семенович назвала в эфире Youtube-проекта «Ковальский» причину своего одиночества. По словам певицы, в первую очередь ее интересуют состоятельные мужчины.
Ранее экс-солистка группы «Блестящие» встречалась с греческим миллионером, который был щедр на подарки для своей любимой женщины. Также Анна Семенович состояла в отношениях с успешным бизнесменом из Швейцарии. Сейчас у нее роман с новым возлюбленным, однако актриса пока отказывается раскрывать его имя. Как сказала звезда эстрады, мужчина должен уметь зарабатывать средства, а иначе он бездельник или глупый. Такой избранник знаменитости не нужен. Многие критикуют 40-летнюю артистку, что в таком возрасте у нее до сих пор нет семьи. Сама певица заявила, что ей всегда попадались не те ухажеры.
Сама Семенович далеко не лентяйка, так как она задействована во многих телешоу, записывает песни, снимается в фильмах и принимает участие в клипах. Вот только однажды это сказалось ее на здоровье, из-за чего в свое время певица покинула «Блестящих». После ухода из коллектива она начала сольную карьеру.
Сейчас актриса уверена, что смогла бы стать популярной и без участия в группе. До начала выступлений с другими представительницами шоу-бизнеса она вела передачу на ТВ и снялась для обложки мужского издания.
Ранее экс-солистка группы «Блестящие» встречалась с греческим миллионером, который был щедр на подарки для своей любимой женщины. Также Анна Семенович состояла в отношениях с успешным бизнесменом из Швейцарии. Сейчас у нее роман с новым возлюбленным, однако актриса пока отказывается раскрывать его имя. Как сказала звезда эстрады, мужчина должен уметь зарабатывать средства, а иначе он бездельник или глупый. Такой избранник знаменитости не нужен. Многие критикуют 40-летнюю артистку, что в таком возрасте у нее до сих пор нет семьи. Сама певица заявила, что ей всегда попадались не те ухажеры.
Сама Семенович далеко не лентяйка, так как она задействована во многих телешоу, записывает песни, снимается в фильмах и принимает участие в клипах. Вот только однажды это сказалось ее на здоровье, из-за чего в свое время певица покинула «Блестящих». После ухода из коллектива она начала сольную карьеру.
Сейчас актриса уверена, что смогла бы стать популярной и без участия в группе. До начала выступлений с другими представительницами шоу-бизнеса она вела передачу на ТВ и снялась для обложки мужского издания.