«Зачем мне нищеброд»: Анна Семенович долгое время была одинокой из-за отсутствия состоятельного мужчины





Ранее экс-солистка группы «Блестящие» встречалась с греческим миллионером, который был щедр на подарки для своей любимой женщины. Также Анна Семенович состояла в отношениях с успешным бизнесменом из Швейцарии. Сейчас у нее роман с новым возлюбленным, однако актриса пока отказывается раскрывать его имя. Как сказала звезда эстрады, мужчина должен уметь зарабатывать средства, а иначе он бездельник или глупый. Такой избранник знаменитости не нужен. Многие критикуют 40-летнюю артистку, что в таком возрасте у нее до сих пор нет семьи. Сама певица заявила, что ей всегда попадались не те ухажеры.Сама Семенович далеко не лентяйка, так как она задействована во многих телешоу, записывает песни, снимается в фильмах и принимает участие в клипах. Вот только однажды это сказалось ее на здоровье, из-за чего в свое время певица покинула «Блестящих». После ухода из коллектива она начала сольную карьеру.Сейчас актриса уверена, что смогла бы стать популярной и без участия в группе. До начала выступлений с другими представительницами шоу-бизнеса она вела передачу на ТВ и снялась для обложки мужского издания.