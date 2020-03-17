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«Три шутки – три ребенка»: Сергей Светлаков рассказал об отношениях с женой Антониной Чеботаревой

Российский киноактер Сергей Светлаков в недавнем интервью рассказал об отношениях с Антониной Чеботаревой. По словам артиста, единственный человек над которым лучше не шутить – это супруга, потому что в итоге от такого юмора появляются дети.

42-летний телеведущий, сценарист и бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» впервые женился в начале 2000-х годов на своей однокурснице из УрГУПС в Екатеринбурге. После переезда в Москву у пары родилась дочь Анастасия, однако спустя 4 года супруги объявили о разводе. В 2013 году Сергей Светлаков вступил в брак во второй раз, в котором у него появилось два сына – старший Иван и младший Максим.

В своем интервью актер признался, что в воспитании детей он очень строгий и вовсе не такой как на сцене или экране телевизора. По словам звезды, за мягкость и сочувствие «отвечает мама», а он главный по дисциплине, которую ему привили родители и жизненный опыт. «Как показывает практика, немаловажную роль играет генетика, потому даже в нашей семье все дети абсолютно разные», - отметил Сергей Светлаков. Напоследок он пошутил, что юмор в адрес жены имеет свои последствия: «Три шутки – три ребенка и пока мне достаточно».

Недавно известный актер опубликовал семейный видеоролик в личном блоге Instagram с участием старшей дочери и двухлетнего сына. Поклонники оставили многочисленные комментарии под записью, умилившись близостью детей Сергея Светлакова от разных браков.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:34

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