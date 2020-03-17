Восьмимесячные дети показали ученым знание грамматических основ родного языка





Сотрудники CICN при Парижском университете провели ряд экспериментов под руководством Джуди Жервен. Выяснилось, что младенцы могут различать основы грамматики родного языка к 8 месяцам, что происходит еще до того, как они говорят первое слово. До этого многие исследования показывали, что дети начинают разговаривать используя изначально существительное, а служебные слова играют второстепенную роль. До сих пор не было известно, как ребенок понимает разницу. В рамках нового эксперимента 175 младенцам проигрывали звучание настоящих слов и ложных, но фонетически уместных. Реакцию участников оценивали благодаря повороту головы к стимулу. Оказалось, что чаще дети реагировали на фразы, в которым служебные слова шли перед остальными, что соответствует грамматике их родного языка – французского.В результате исследования ученые пришли к выводу, что система служебных слов для детей меньше поддается изменениям, как и у взрослых людей. Младенцы также могут выделять в потоке речи отдельные слова почти с рождения, а позже учатся определять их частотность.